控美建永久軍火庫 杜特蒂揚言撕毀條約
菲律賓統杜特蒂今天指控美國在菲國建立永久軍火庫，使區域穩定蒙受風險，他並威脅要以撕毀兩國間的安全條約作回應。他說，若中國大陸和美國爆發戰鬥，菲國可能被捲入。
美聯社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在記者會中指出，根據2014年的防衛協定，菲國允許美軍暫時駐在菲國境內指定的營區。但若美國在這些營區建立軍火庫，將考慮廢除這項協定。
杜特蒂說：「他們正在菲國卸載武器。」他並指明據信美軍把武器裝備帶入面對爭議南海的西部巴拉旺省（Palawan）3個地區。
杜特蒂召集軍方和警察最高首長會議後，在電視轉播的記者會中說：「我正在通知美國武裝部隊，不要這樣做，我不會同意。」
美國官員對杜特蒂的談話未立即作出回應。
路透社報導，從不掩飾自己蔑視美軍駐紮菲國的杜特蒂說：「部隊到訪協議（Visiting Forces Agreement）規定不得有永久設施。不管用什麼名義，倉庫就是倉庫，是堆放武器的永久結構。」
他又說：「我甚至不知現在他們是否卸載核彈頭（飛彈）。」
美國國防部依據兩個長期盟友2014年簽署的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement），今年批准興建倉庫、軍營、跑道。杜特蒂因而作出上述表示。
杜特蒂說，若美國在菲國蓋軍火庫，他將考慮檢討多項條約且「可能最終予以廢除，因為那是1項行政命令」。（譯者：中央社何宏儒）1060130
(中央社)
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