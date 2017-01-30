固定翼艦載預警機 大陸可望打破美軍壟斷
中國大陸軍方常常藉由網路散布消息，以達到宣傳武力、迷惑對手等效果。今年大年初一，網路媒體上曝光了一款中國大陸預警機模型。根據判斷，其特徵與美軍現役鷹眼艦載預警機布局類似，有軍事專家指出，這款預警機的出現，預示著固定翼艦載預警機的相關研發工作有新進展。
目前固定翼的艦載預警機僅有鷹眼空中預警機，由美國與法國航艦使用；英國與俄羅斯則為反潛直昇機或是垂直起降的獵鷹系列改裝型。據大陸網友曝光的圖片顯示，這架出現在大陸某地的預警機，有著與美軍鷹眼預警機類似的四垂尾結構，而該結構被視為艦載預警機的通用布局。美軍鷹眼預警機是世界上第一款研發成功並實戰部署的艦載預警機。
軍事專家指出，由於固定翼艦載預警機噸位過大的原因，目前只有擁有彈射器的航母才進行裝備，目前美國和法國航母均裝備了固定翼艦載預警機，而法國的艦載預警機也是進口美國的，可以說，目前美國在固定翼艦載預警機領域一直處於壟斷地位。隨著中國對固定翼艦載預警機的研發新進長，美軍這一壟斷地位即將被打破。
(中時電子報)
文章來源：ifuun網
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