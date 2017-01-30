劉德立主持巴國創業基金評選週閉幕式

我要評比

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間28日下午，應邀赴巴國微中小企業部與部長Maria Celia Dopeso共同主持「巴拿馬創業基金」第4階段評選週閉幕式。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月30日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間28日下午，應邀赴巴國微中小企業部與部長Maria Celia Dopeso共同主持「巴拿馬創業基金」第4階段評選週閉幕式。

巴拿馬微中小企業部次長納瓦斯（Nedelka Navas）、主任秘書培瑞斯（Lourdes Perez）及巴國微中小創業團體與個人等逾150人出席活動。

劉德立致詞時表示，「巴拿馬創業基金」是經「中美洲統合體」第16屆外長會議決議，並在中華民國政府融資下，透過「中美洲中小企業推廣中心」協助巴國政府執行的「創業及融資區域計畫」。

劉德立指出，他曾於去年9月19日與Maria Celia Dopeso共同主持該基金啟動說明會，今天榮幸見證該計畫於短期內具體落實並與Maria Celia Dopeso再次共同主持第4階段評選週閉幕式，其所遴選出40名優秀計畫將獲得最高達5000美元補助，另有120名創業家將繼續接受專業顧問諮商服務。

他也說明該計畫除提供巴拿馬創業人自給自足的願景，也有助巴國經濟社會發展。

劉德立強調，中華民國政府盼能對巴國勤奮向上但資源匱乏的民眾略盡棉薄，以助其改善生活品質，並已配合巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）發展醫衛、教育及治安等施政優先領域推動各項社福計畫。適逢農曆春節，祝福在場與會者身體健康、萬事如意。

Maria Celia Dopeso致詞時首先感謝劉德立於週末及春節時撥冗應邀與他共同主持「巴拿馬創業基金」第4階段評選週閉幕式，並表示本計畫自去年9月啟動後，計有850位巴拿馬民眾報名參與，共提出452件創意計畫案，其中300件獲選進入第2階段並接受專業創業諮詢。

Maria Celia Dopeso並代表巴拿馬政府及人民對中華民國政府協助推動巴國中小企業創新發展申致謝悃。閉幕式續在巴國微中小企業部公布計畫獲選名單及頒發獲選證書後結束，活動歷時90分鐘。1060130

(中央社)