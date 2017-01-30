左營金門空氣糟 應減少戶外活動

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環保署空氣品質監測網今天顯示，金門及左營地區空氣品質指標（AQI）已達到對所有族群不健康的紅害等級，民眾應減少戶外活動。

行政院環保署空氣品質監測網今天下午2時更新網站資訊，網站顯示金門及左營測站AQI已達到對所有族群不健康的紅害等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

另外北部觀音、新竹及中南部地區線西、彰化、竹山、斗六、崙背、麥寮、台西、嘉義、新港、新營、善化、安南、台南、橋頭、屏東、鳳山、大寮、楠梓、仁武、前金、復興、前鎮及小港測站也已達到橘色對敏感族群不良等級。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩；具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060130

(中央社)