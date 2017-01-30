日股收黑 日圓升值拖累

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東京股市今天在日圓走堅影響，加上投資人趁近來漲勢了結獲利下收黑，此外，美國總統川普備受爭議的移民政策也打擊市場投資人心理。

日股日經225指數收盤跌0.51%，或98.55點，來到19368.85點。東證指數收盤跌0.35%，或5.48點，來到1543.77點。1060130

(中央社)