陪嬌妻回娘家過年 馮德倫甜摟舒淇放閃

舒淇去年和馮德倫閃婚。(圖／公關照)

舒淇、馮德倫大方和粉絲合照(圖／翻攝自IG)

舒淇去年和馮德倫閃婚，今年是她婚後第一個農曆新年，據悉，馮德倫28日晚上特地飛來台灣，陪她回娘家團聚，還被網友目擊兩人現身陽明山竹子湖用餐。

初一早上，舒淇就和老公撒嬌討紅包，甜蜜互動閃瞎不少人，據《ETtoday 新聞雲》報導，有網友在陽明山竹子湖用餐時，碰到夫妻倆現身，她們更大方和粉絲拍照，舒淇開心比YA，馮德倫在一旁摟緊她，據悉，他前晚特地飛來台灣，陪舒淇回娘家。

關於兩人一起回娘家，舒淇經紀人回應：「我不了解啊，舒小姐在休假，謝謝，恭喜發財。」

(中時電子報)