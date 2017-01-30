「下次千萬不要站在他後面！」 蔣萬安：老婆問我在立院幹嘛
在立法院第9屆第2會期結束後，國民黨立委蔣萬安有件事讓他好後悔，「下次絕對會注意不要站在鍾委員後面！」去年「一例一休」議事錄確認，藍綠爆發衝突。那時蔣萬安搶佔主席台，剛好站在民進黨立委鍾孔炤後方，畫面讓人想入非非，蔣萬安老婆還關切地問他：「你到底在立法院幹嘛？」
蔣萬安接受三立新聞網訪問時靦腆地說：「我也不知道他(鍾孔炤)為什麼趴著呀！」當時他也沒想那麼多，只想護住主席台，就這麼剛好，照片拍出來的角度出現這樣的效果。鍾孔炤隔天還跟蔣萬安說，他在德國的女兒也有看到那張照片，說著，兩人都忍不住笑出來。
俊帥的蔣萬安為人客氣，很受婆婆媽媽歡迎。蔣萬安害羞地說：「最不適應的，就是被摸臉。」
(中時電子報)
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