駐法代表張銘忠夫婦赴8大僑團走春拜年

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中華民國駐法國代表張銘忠夫婦等人28日農曆大年初一赴大巴黎地區8大僑團走春拜年，代表政府向僑胞致意賀年，感謝大家長久以來的支持。

張銘忠夫婦是由林奇雋、李永慶、曾金華3位僑務委員、駐處僑務組長林宏穎等人陪同，赴大巴黎地區8大僑團走春拜年，祝福旅法鄉親們「金雞報喜，大吉大利，身體健康，心想事成，財源廣進，事業蒸蒸日上！」

當天上午，張銘忠夫婦一行先由資深僑領、旅法印支華人會館會長江基民及僑務顧問曾輝帶領，陸續走訪法國潮州會館、旅法華裔互助會及法國海南會館。

當天中午，張銘忠夫婦一行參加旅法印支華人會館「新年團拜聯歡餐舞會」，和350多位僑胞歡度新年，互相恭賀年禧。下午，又先後拜會法國崇正總會、福建會館、番禺富善社及廣東會館，受到各會幹部及鄉親們熱烈歡迎，海南會館還特別安排祥獅獻瑞，場面熱鬧溫馨，喜氣洋洋。

張銘忠除了向僑胞們拜年、親切問候之外，也循例在各會所附設佛堂上香禮佛，祈求「法國僑社永續繁榮和諧，中華民國臺灣風調雨順，臺法雙邊友誼歷久彌新！」。

他表示，春節是華人3大傳統節慶之首，在此「金雞報喜」的開春吉日能夠與3位僑務委員一起到各僑團拜年，當面和旅法僑胞們聯誼賀節，心中特別愉悅；最重要的是，用實際的行動，讓鄉親們感受到中華民國臺灣的關心與祝福。

張銘忠也特別致贈各僑團負責人國產噶瑪蘭經典威士忌，配合行銷臺灣優質產品。

當天張銘忠夫婦走春拜年行程緊湊熱絡；法國潮州會館副會長許葵、旅法華裔互助會會長鄭輝、海南會館會長史振茂、旅法印支華人會館會長江基民、崇正總會會長羅仕川、福建會館會長戴英泰、番禺富善社社長方顯秋、廣東會館會長周吉慶都親自熱情接待。

各僑領均肯定張銘忠夫婦展現的親民務實作風，8大僑團皆盼續與駐法國代表處攜手合作，共創旅法僑社福祉。1060130

(中央社)