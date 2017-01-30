過年才能見父母 陸留守兒童悲歌
受到城鄉差距影響，中國大陸有許多農民工必須外出務工，每年只有春節能回到家鄉。而在此同時，也衍生許多農村留守兒童的問題。
綜合大陸媒體報導，中國大陸民政部2016年11月曾公布聯合教育和公安部門在全大陸調查，統計出全大陸共有902萬留守兒童，主要分布在中西部省分。這些調查對象是農村地區中，因為父母外出工作，無法與父母共同生活的16歲以下未成年人。
大陸官方公布的調查結果指出，這些留守兒童近9成由祖父母監護，少數人由親戚朋友監護，甚至有36萬留守兒童無人監護。而英國廣播公司（BBC）中文網曾報導，實際上可能有超過200萬名中國大陸留守兒童正在沒有任何親戚看護的情況下獨自生活。
報導也提到，近幾年，中國大陸政府也提出一系列相關政策，試圖改善留守兒童問題，然而農村留守兒童遭性侵，或誤食農藥而身亡等事件依舊層出不窮。
報導也訪問了四川和貴州農村的留守兒童。由於父母外出務工，這些就讀小學的孩子只能依賴兄弟姊妹互相照顧，有著超齡獨立與成熟態度。
當被問到生活狀況時，有留守兒童說「我知道爸爸媽媽掙錢不容易。但我非常想他們，這很痛苦。」
但即便在學校遇到不開心的事，年幼的孩子也只能選擇吞忍。有孩子一面哭著一面回答：「我不能告訴他們。爸爸媽媽生活很辛苦，我不想讓他們為我擔心。」1060130
(中央社)
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