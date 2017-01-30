林全引用年夜飯 盼年金制度年年有餘
行政院長林全在臉書拜年外，並引用年夜飯都會準備準備的魚與長年菜，期盼年金制度能夠年年有餘、長長久久，讓每一位都能領得到、領得久。
農曆年節，林全在臉書說，農曆新年，大多數人家的年夜飯都會準備一道魚及長年菜，希望來年可以年年有餘、長長久久。年金改革，就是要讓年金制度能夠年年有餘、長長久久，讓每一位都能領得到、領得久。
林全臉書並引用副總統陳建仁多張手繪年金改革的圖，他說，陳副總統為了講解年金改革，針對幾個年金改革重點，手繪幾張圖讓大家容易理解，更是對於國家財政以及年金制度能夠長長久久、年年有餘的期許與希望。
他說，「新的一年，讓我們繼續為公平永續的年金制度改革一起加油！」1060130
(中央社)
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