著眼海外 普丁大推自家米格35戰機

俄羅斯空軍最新型的多功能戰機：米格35。（圖/米高揚官網）

俄羅斯軍方最新的多功能戰機米格35（Mikoyan MiG-35）日前正式亮相，並進入最後階段的測試，總統普丁（Vladimir Putin）更親自為自家戰機點贊，他認為這架新興的空戰武力，將有望能與米格29型戰機（MiG-29）一樣，外銷至海外30餘國，為俄國再次帶來龐大的外匯收入與影響力。首要出口的對象，應該就是位於南亞的印度。

據俄國塔斯社（TASS News）報導，由米高揚公司研發製造、俄羅斯最新一代的多用途戰機米格35，日前進入最終的性能測試，即將加入俄國空軍服役。這款戰機更讓俄國總統普丁親自透過影片讚許，更勉勵米高揚公司和軍方可以開始拓展海外市場，能像另一款米格29型戰機一樣，成功外銷至海外30餘國並為國家賺取大量外匯收入。俄羅斯軍方更表示，近期內將與印度再次商議米格35戰機的訂單，位於南亞的印度可望成為這款新型戰機的海外大戶。

俄國現役的空軍主力戰機之一：米格29型。（圖/米高揚官網）

經過長時間計畫和設計的米格35型戰機，以米格-29型為基礎發展，改良週邊設備、加強雷達系統並擴增掛載飛彈的位置。目前米格35型分為兩種型號，一款是單座的戰機、另一款則是雙座的米格35D型戰機，最大航程為2,000公里，掛載的飛彈包含空對空飛彈和反艦飛彈多款。目前已訂購的國家包含俄羅斯空軍本身，以及印度與埃及，印度軍方第一時間以下訂24架、埃及則訂購50架。

(中時電子報)