NBA》勇士靠三分球致勝 只是個錯覺？
勇士昨能以144比98海電缺少保羅(Chris Paul)的快艇，主控柯瑞(Stephen Curry)單場飆進9記三分領頭，宛如海嘯般凌厲的三分攻勢，被視為制勝的關鍵之一，不過快艇教頭瑞弗斯(Doc Rivers)卻直言快艇會輸，並非輸在三分，「今晚是禁區決定了勝負。」
據《CBSSports》記者莫爾(Matt Moore)報導，單比三分球，勇士僅比快艇多投進15分，在半場結束時，兩隊投進的三分球數更是一模一樣，為何最後快艇會輸到46分？關鍵就在禁區得分，數據顯示，勇士在禁區得64分，比快艇的34分，足足多了30分之多。
「半場時，我問選手甚麼傷害了我們，他們說『三分球』，」瑞弗斯受訪時表示，他聽到這答案，不敢置信的告訴選手，在柯瑞投進半場球前，勇士三分球數還少他們1顆，但禁區得了46分，卻左右比賽的勝負，「我們的選手只想著三分球，那是之後才傷到我們，上半場都是禁區攻勢釀禍。」
值得注意的是，30日勇士在少了柯瑞的情況下，僅以113比111險勝拓荒者，而賽後數據顯示，勇士投進8顆三分、命中率30.8%，還遜於拓荒者投進10顆、37%，但勇士禁區得了60分，跟拓荒者32分相比，足足多了28分，顯然禁區攻勢，又再次成為致勝的關鍵之一。
(中時電子報)
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