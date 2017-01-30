因應美移民禁令 日航登機手續更繁複

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由於美國總統川普下令禁止7個穆斯林國家的公民入境，日本航空公司（JAL）今天決定在處理這7國人士赴美登機手續時，將先詢問美國邊境保護局。

共同社報導，如果有旅客未獲入境許可，日航將會提前轉達給旅客。

此外，鑒於美國機場的抗議活動規模擴大，日航在主網頁發布通知，提醒從美搭機的旅客應「預計機場將十分擁擠，建議預留充足的時間」。

根據了解，飛美國航線的日本各家航空公司，目前還沒有掌握到任何有關旅客遭拒入境的案例。國土交通省航空局負責人表示：「目前正在彙總各航空公司的應對狀況。」1060130

(中央社)