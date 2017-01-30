蔡英文豐原發福袋 川普也來討吉利
台中地區大年初三天氣晴朗，總統蔡英文10點抵達豐原慈濟宮參拜，並發放福袋，排隊人龍逾千人，一早就在附近街道集結，有人昨晚9點就來，苦等13小時，就是要第一個領到總統的祝福，還有民眾扮成川普，說要挺蔡政府的年金改革。
慈濟宮周圍封街，提供民眾排隊，蔡英文上午10點抵達慈濟宮，先入廟參拜，隨後發放福袋，並一一祝賀民眾「新年快樂」；信眾李婦昨晚來拜拜，得知蔡英文要來，一早9點就到場排隊，她說，蔡總統曾住在豐原，老鄰居要回來，一定要來看看她。
民眾李銘城戴金髮、穿西裝、繫紅領帶現身，特地扮成山寨川普跟蔡總統領福袋，他自稱是美國總統分身，說「是川普派我來的，要給蔡總統加油，支持她的年金改革。」
(中時)
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