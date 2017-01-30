首位女總統發紅包 女性民眾排隊拔頭籌

總統蔡英文新春發福袋紅包，今天下午到北港朝天宮，吸引人潮綿延，第一位女總統發紅包，朝天宮排隊人潮由女性民眾拔得頭籌。

朝天宮現場湧進上萬民眾等候，總統抵達後向排隊民眾問好，接著向媽祖上香祈福，所到之處，「總統好」問候之聲連連。

排隊領福袋紅包搶得第一位的是北港葉小姐，她說，上午9時就到場等候，排隊等了2小時，能拿到台灣第一位女總統發的福袋紅包，等候是值得的。1060130

(中央社)