雞年閏6月 網友：恭喜農曆生日老兩歲
天文專家表示，2017年的農曆雞年是閏年，會出現「閏6月」。網友開玩笑說，「恭喜6月生的朋友一年老兩歲」。
中國青年網報導，農曆雞年從2017年1月28日開始，至2018年2月15日結束，共計384天。2017年第一個農曆6月是在國曆6月24日至7月22日，第二個農曆6月是在國曆7月23日至8月21日。
中國大陸天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩說，在陽曆中，地球繞太陽公轉一周為一回歸年（太陽年），平年365天，閏年有366天。
中國傳統的農曆是以月亮圓缺變化的周期為依據，一個月約29.5306天，12個月為354天或355天，比陽曆年少11天。
為了解決這個矛盾，古人採用設置閏月。現行農曆置閏方法是「十九年七閏」，即在19個農曆年中加上7個閏年。農曆閏年因為多了個閏月，因此1年有383天至385天。
決定哪個月做閏月，則依24節氣而定。農曆月份通常包含一個節氣和一個中氣，如驚蟄、春分等，若某農曆月份有節氣、沒有中氣，曆法便會把這個月作為上個月的閏月。
趙之珩表示，2017農曆雞年有一個「閏6月」。上一次出現是2014年的農曆馬年。2017年後再次出現這樣的情況將是2020年的農曆鼠年。1060130
(中央社)
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