喜歡散佈謠言 這是心理疾病!

網路上常有不實謠言被瘋傳。(資料照片)

近來有許多議題引起社會輿論激烈討論，在網路上時常會看到一些錯誤的謠言，並且快速的在社群網路上流傳，不過這種喜歡聽壞消息、散佈謠言的狀況，其實也是一種心理疾病「壞消息綜合症」。

根據民調顯示，相較於正面評論，有62%的中國網民更願意分享負面評論，有專家表示人在不愉快時，看到負面消息可藉以安慰自己、釋放壓力，而掌握一些食安類的負面消息，可以讓人們更好地保護自己。

不過過多的負面消息，也會對人產生壓力，或是對情緒有所影響。

廣州日報報導提到，對於壞消息綜合症有幾個良方，一個是多和家人朋友溝通，宣洩不良情緒，再者是運動讓身體產生腦內啡，最後，多參與公益活動提升自我價值感也是個好辦法。

(中時電子報)