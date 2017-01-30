國五北上車流壅塞 恐到31日凌晨才紓解
大年初三，國道5號出現北返車潮。坪林行控中心預估，今天國5北返車流約達4.4萬輛次，下午2時起，車陣從雪隧宜蘭端洞口，往南回堵5公里，要能完全紓解，恐要到31日凌晨1時。
高速公路局坪林行控中心估計，今天國5南下車流約可達4.1萬輛次、北上則有4.4萬輛次；在初二前，仍有近6萬輛次，停留在宜蘭、花東地區尚未北返，今天約可消化1/3。
坪林行控中心指出，為紓解國5北上車流，今天上午10時許，祭出大客車行駛路肩、主線紅綠燈儀控、頭城匝道儀控管制等措施；上午11時，宜蘭、羅東、蘇澳交流道開啟匝道儀控管制；下午3時至晚上8時，實施高乘載管制。
至於國5北上回堵情況，坪林行控中心表示，今天下午2時許，車陣從雪隧宜蘭端洞口，一路往南回堵5公里長；各匝道回堵情況，根據高公局下午3時公布的即時路況，頭城、宜蘭、羅東匝道均回堵2公里，蘇澳匝道則回堵1.5公里。
另外，下午3時許，宜蘭各地方道路進入國5北上匝道的旅行時間，分別為礁溪轉運站至頭城交流道約53分、宜蘭河橋頭至宜蘭交流道約44分、羅東傳藝路口至羅東交流道約15分以及蘇澳海山西路(宜蘭餅發明館)至蘇澳交流道約24分。
坪林行控中心說，用路人可上高公局網站或下載1968 app掌握路況，可改走台2、台9省道等替代道路，若是住在桃竹苗地區的民眾，台7線也是可一個不錯的替代道路。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。