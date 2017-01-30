國五北上車流壅塞 恐到31日凌晨才紓解

我要評比

大年初三，國道5號出現北返車潮。坪林行控中心預估，今天國5北返車流約達4.4萬輛次，下午2時起，車陣從雪隧宜蘭端洞口，往南回堵5公里，要能完全紓解，恐要到31日凌晨1時。

高速公路局坪林行控中心估計，今天國5南下車流約可達4.1萬輛次、北上則有4.4萬輛次；在初二前，仍有近6萬輛次，停留在宜蘭、花東地區尚未北返，今天約可消化1/3。

坪林行控中心指出，為紓解國5北上車流，今天上午10時許，祭出大客車行駛路肩、主線紅綠燈儀控、頭城匝道儀控管制等措施；上午11時，宜蘭、羅東、蘇澳交流道開啟匝道儀控管制；下午3時至晚上8時，實施高乘載管制。

至於國5北上回堵情況，坪林行控中心表示，今天下午2時許，車陣從雪隧宜蘭端洞口，一路往南回堵5公里長；各匝道回堵情況，根據高公局下午3時公布的即時路況，頭城、宜蘭、羅東匝道均回堵2公里，蘇澳匝道則回堵1.5公里。

另外，下午3時許，宜蘭各地方道路進入國5北上匝道的旅行時間，分別為礁溪轉運站至頭城交流道約53分、宜蘭河橋頭至宜蘭交流道約44分、羅東傳藝路口至羅東交流道約15分以及蘇澳海山西路(宜蘭餅發明館)至蘇澳交流道約24分。

坪林行控中心說，用路人可上高公局網站或下載1968 app掌握路況，可改走台2、台9省道等替代道路，若是住在桃竹苗地區的民眾，台7線也是可一個不錯的替代道路。1060130

(中央社)