籲取消川普訪問英國 請願直逼百萬人

在美國總統川普簽署穆斯林禁令後，已有逾87萬5000英國民眾參與要求取消川普對英國進行國是訪問的請願連署。請願人氣之高，很可能促使該議題提交英國國會辯論，讓川普很難堪。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，這項請願內容指出：「唐納‧川普（Donald Trump）的厭女症和庸俗，有案可稽，沒有資格獲女王陛下或威爾斯親王（Prince of Wales）接見。因此，不應該在唐納‧川普總統任期內邀請他到訪英國展開正式國是訪問。」

英國國會下議院（House of Commons）須考慮辯論動議的門檻為10萬人連署，這個門檻今天上午很快就輕騎過關，但民眾仍持續湧入參與連署。

它已創國會史上連署總數第3高紀錄，並持續以平均每分鐘逾1000人連署的速度在累積人氣。

而這樣的人氣距英國首相梅伊（Theresa May）宣布川普已接受女王邀請，將對英國進行國是訪問，也不過48小時。

這場廣受矚目的訪問預定今年稍晚展開，例行的壯觀排場和儀式一樣也不會少。

獲工黨（Labour）黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）和自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁法倫（Tim Farron）支持的這項線上請願今天提到，不該再邀請川普以免讓女王尷尬。

請願進行6個月內如果跨越10萬人連署門檻的動議，國會議員必須考慮針對訴求進行辯論。相同期限吸引逾1萬人連署的請願，政府必須作出回應。

國會下議院請願委員會（Petition's Committee）現在須就該議題展開國會論辯是否妥適作出決定。不過請願人氣之高，很可能促使該議題提交國會辯論，讓川普很難堪。（譯者：中央社何宏儒）1060130

(中央社)