WTA台灣賽》法網女雙冠軍 法美女球星嚐鮮發紅包
去年法網女雙冠軍，法國23歲球星賈西亞(Caroline Garcia)，首度來台參加台灣公開賽，首戰前30日率先與球迷互動，不僅有頭號粉絲一大早8點就排隊守候，現場30個紅包秒殺一空，人氣可見一班。
去年堪稱賈西亞的突破之年，溫網闖8強，美網打進決賽，法網更與同胞美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）攜手捧起生涯首座大滿貫賽女雙金盃，今年開季同樣成績不俗，澳網女雙闖進4強。
初次來台，賈西亞前一天還開心與小巨蛋外自己的大型海報合照，對台灣的一切感到新鮮，她開心說：「過年習俗很有趣，我在場館外有看到我的大型照片，沒想到我在台灣有這麼多粉絲，感覺台灣球迷很熱情、也很友善。」
賈西亞預計單打首輪將與會外晉級的28歲紐西蘭好手伊蘭科維奇(Marina Erakovic)對戰。過去兩人對戰五次，賈西亞戰績1勝四敗。
(中時電子報)
關鍵字：賈西亞、Caroline Garcia、WTA台灣賽、網球
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