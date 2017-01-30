反擊川普禁令 星巴克將雇1萬難民

我要評比

星巴克（Starbucks）董事長兼執行長舒茲（Howard Schultz）今天表示，計畫未來5年在世界各地雇用1萬名難民，來回應美國總統川普頒布的旅遊禁令。

法新社報導，舒茲寫給員工的信公布在公司網站上。信中寫道：「我今天以深切的關懷、沉重的心情和堅定的承諾寫給大家這封信。」

「我們生活在一個前所未有的時代，我們見證國家的良知和美國夢的承諾遭人質疑。」

支持民主黨的舒茲表示，星巴克已經與受到川普27日簽署的行政命令影響的員工聯繫。

共和黨籍總統川普這道行政命令無限期停止接納敘利亞難民，暫停收容所有其他國家難民至少120天，也暫停向伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門7個穆斯林國家的公民核發簽證，為期90天。（譯者：中央社陳昱婷）1060130

(中央社)