貝克漢低調二度婚 坦承婚姻「曾經艱難」
英國「足球金童」貝克漢1999年樂娶「辣妹合唱團」成員維多利亞，婚後生養4名子女，這對跨界夫妻多年來備受關注，除了羨慕外，也有不計其數的婚變傳言，如今，貝克漢竟然悄悄「二度婚」，還說維持婚姻不容易？
41歲的貝克漢最近接受英國「BBC Radio 4」電台節目《Desert Island Discs》訪問，自爆日前已經「二度結婚」，難不成是跟維多利亞喊切了？他表示：「最近才翻新了我們的結婚誓言，比起上一次，這次結婚低調很多」，原來是在子女的見證下，貝克漢於豪宅中二度娶了孩子的媽，他也笑虧當初結婚時，衣Q好差，對於自己穿的像電影《阿呆與阿瓜》一樣，感到匪夷所思。
貝克漢表示跟維多利亞在一起就是個「強大的家族」，感謝雙方父母以正確的觀念將他們養大，但也坦承這些年來的生活不是童話，「這段時間你不免犯錯，我們都知道婚姻有時候真的很艱難，最重要的是如何攜手度過難關」，強調自己跟維多利亞比任何人都還要了解彼此，兩人總連袂現身不是做形象，只是因為深愛彼此而已，感性表示婚姻中也有過覺得辛苦的時期，但這就是一段關係必經的過程，擁有孩子就是這樣的生活，這也是他身為丈夫、爸爸，所必須扛起的責任之一，想法相當成熟睿智。
(中時電子報)
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