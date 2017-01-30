政院支持台鐵　台鐵工會批立場反覆

行政院今天表示有關營運相關決定，支持台鐵及交通部的立場。台鐵產業工會理事長王傑則回應，行政院立場反覆，不知道是怎麼回事。

台鐵產業工會因不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，年初一與初二各有200多人未到勤。對此，政院發言人徐國勇指出，台鐵員工當然應有合理休息及休假時間，但公共運輸事業員工在年假運輸需求高峰期間，也有滿足大眾需求的社會責任，因此行政院支持台鐵及交通部立場。

面對政院表態支持台鐵及交通部，王傑說「行政院立場反覆」。他說，政務委員林萬億前幾天才說工會是合法的行動，應該要協調，結果政院今天卻又說全力支持台鐵及交通部，不知道行政院到底是怎麼回事。

王傑指出，員工請假，但台鐵卻一直阻擋，行政院又說工會不按規定請假，「員工請了還是會被擋」，根本沒有用。所以工會才用送連署書的方式，但送給台鐵，台鐵卻又不收、不同意，現在卻反過來說員工沒有請假。

王傑說，合法的工會活動表示成員都是依法休假，工會會全力協助員工處理曠職單及後續裁決訴訟途徑。1060130

(中央社)