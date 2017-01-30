政院支持台鐵 台鐵工會批立場反覆
行政院今天表示有關營運相關決定，支持台鐵及交通部的立場。台鐵產業工會理事長王傑則回應，行政院立場反覆，不知道是怎麼回事。
台鐵產業工會因不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動，年初一與初二各有200多人未到勤。對此，政院發言人徐國勇指出，台鐵員工當然應有合理休息及休假時間，但公共運輸事業員工在年假運輸需求高峰期間，也有滿足大眾需求的社會責任，因此行政院支持台鐵及交通部立場。
面對政院表態支持台鐵及交通部，王傑說「行政院立場反覆」。他說，政務委員林萬億前幾天才說工會是合法的行動，應該要協調，結果政院今天卻又說全力支持台鐵及交通部，不知道行政院到底是怎麼回事。
王傑指出，員工請假，但台鐵卻一直阻擋，行政院又說工會不按規定請假，「員工請了還是會被擋」，根本沒有用。所以工會才用送連署書的方式，但送給台鐵，台鐵卻又不收、不同意，現在卻反過來說員工沒有請假。
王傑說，合法的工會活動表示成員都是依法休假，工會會全力協助員工處理曠職單及後續裁決訴訟途徑。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。