璀璨迎賓 高雄燈會藝術節登場

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2017高雄燈會藝術節今天璀璨登場，今年以「幸福雞立」呼應雞年為主題，傳統花燈及創意燈飾將會場愛河沿岸點綴的五彩繽紛，有不少外地民眾一早即前往賞燈遊高雄，感受年味。

高雄市政府從今天至2月12日舉辦燈會，包括愛河、佛光山、旗山、岡山，都有美麗的花燈和活動，其中愛河沿岸有超過100座傳統和創意燈飾，搭配水上劇場和煙火秀點亮高雄。

除了愛河燈會，28日起佛光山、旗山和岡山燈節同樣精彩連連。佛光山「春節平安燈會」延續至2月25日；旗山以「金雞報喜．聞雞旗福」打造9大創意燈區；岡山燈會以「歡喜福運迎金雞」，推出情境式水上燈區、卡通人偶歡樂遊園，並搭配岡山壽天宮的「螺絲媽祖」及「螺絲千順將軍」增添特色，帶給民眾滿滿驚喜。

至於深受民眾喜愛的萬人提燈花車大遊行，將於2月11日元宵節登場，有華航、中信造船及多個宗教團隊的特色花車，以及海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊軍樂隊、中正國防預校樂旗隊等30多個隊伍演出，市府歡迎民眾一同提燈踩街。

萬人提燈大遊行行經路段將實施交通管制，管制範圍包含前金區五福三路（河西路至成功一路段）東向車道、鹽埕區五福四路(七賢三路至河西路段)全線、七賢三路（五福四路至公園二路段）北向車道、大勇路（新樂街至五福四路段）等，禁止車輛通行與停放，管制路段周邊設有改道導引牌，請民眾配合改道。1060130

(中央社)