力推國家脫胎換骨　總統盼新年改革成功

今天是大年初三，總統蔡英文在臉書發文表示「讓我們養足精神，迎接新年，改革成功」。總統府發言人黃重諺解釋，各項攸關國家能否脫胎換骨的改革，總統期許改革成功。

農曆春節期間，蔡總統馬不停蹄至全國各地向民眾拜年，她今天到台中豐原拜年發放紅包的場景，放至臉書上可使用360度旋轉功能觀看，黃重諺下午表示，這讓更多人、更多角度可以一起入鏡，更有臨場的參與感，總統出訪中南美洲友邦瓜地馬拉時曾使用這項功能。

總統在臉書上向豐原的鄉親拜年，更期許養足精神，迎接新年，改革成功。黃重諺進一步解釋，總統利用農曆年節，到各地向國人拜年，除了要祝福接下來的一年，每一位國人都能過得更好，也期待新年新氣象，社會更加團結，改革逐步落實，國家能夠進步向前。

總統所謂的「改革成功」？黃重諺說，總統是指各項攸關國家能否脫胎換骨的改革，總統期許改革成功。1060130

(中央社)