熬夜 男性易糖尿病 女性腹部變胖
常言道「熬夜傷身」，但現代人的生活常態就是夜貓族當道，年輕人打電動三天三夜、年長者打麻將通宵達旦。尤其，過年親朋好友一聚，四人湊一桌，生活作習大混亂。韓國一項新研究發現，熬夜會加大得糖尿病的風險。
韓國高麗大學安山醫院研究人員調查約1600名47~59歲中年韓國人的睡眠習慣和健康現狀，其中95人有熬夜習慣，480人早睡早起，其餘人介於這二者之間。分析數據顯示，熬夜人群的體脂比例和血脂都高於早睡早起者，並且出現了肌肉減少症的徵兆。研究人員進一步發現，男性熬夜者比愛早起的男性得糖尿病的機率要高，女性熬夜者比早起的女性腹部脂肪更多。
高麗大學醫學系教授金南熙表示，排除了其他生活習慣，熬夜人群得糖尿病和肌肉衰退的風險更高，這與其通常久坐、抽煙、吃夜宵並且睡眠質量低有關。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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