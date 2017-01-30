長照上路人手需求大 就業服務中心投入培訓
面臨中年轉業的安萍，抱持做功德的心態早在8年前取得照顧服務員乙級證照，但被照顧者離世時，她猶如失去家人般，決定調適心態重新出發，在政府推動長照政策之際，她經由苗栗就業中心運用缺工就業獎勵措施，目前順利在苗栗醫院護理之家穩定就業。
安萍原本從事會計工作，45歲那年思考轉換跑道，決心成為照顧服務員後開始報名相關課程，順利於98年取得照顧服務員乙級證照，在安養機構照顧服務與輔助臨床看護，一直以照顧家人的心態與被照顧者相處，2014年因健康因素休養逾1年，後雖逐漸復原但體力卻不若以往，失業一段時間後來到苗栗就業中心尋求協助。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，為鼓勵失業勞工投入缺工之特定行業，勞動部辦理鼓勵失業勞工受僱特定行業之津貼補助措施，安萍經苗栗就業中心就業服務員邱俐穎評估後，認為其照顧服務員技術士證照，符合缺工就業獎勵計畫中受僱從事機構照護服務工作之勞工資格，只要穩定工作每月即可領取津貼5000元至7000元，最長可領18個月，並順利媒合安萍到苗栗醫院護理之家工作。
丁玉珍指出，長期照顧服務是國家重大政策，人才的培育更是刻不容緩，桃竹苗分署轄區內各就業中心開出的照顧服務員職缺，僅須通過90小時訓練課程的照服員結訓證書，且月薪（含加班）逾30K，仍長期呈現「事求人」的狀態。
為解決人才荒，就業中心持續運用缺工獎勵計畫，補助投入長照工作的穩定就業者，未來也將推動「訓用合一」，也就是依據用人單位實際職缺，推動訓練單位結合用人單位開辦專班，訓後即可推介結訓學員就業。
(中時)
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