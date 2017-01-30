劉嘉玲難得曬恩愛 梁朝偉這次終於入鏡了

劉嘉玲難得曬恩愛，梁朝偉雖然幾乎半個臉都被遮住仍被認出。（圖／取材自劉嘉玲微博）

劉嘉玲大年初一PO同框梁朝偉的影片向大家拜年。（圖／取材自劉嘉玲微博）

劉嘉玲和梁朝偉鮮少高調放閃。（圖／中時資料照）

劉嘉玲和梁朝偉愛情長跑20幾年後，終於在2008年於不丹舉行世紀婚禮，在一起多年仍恩愛如初令人稱羨，但夫妻倆不常公開放閃，引來粉絲跪求希望他們高調一點，而今（30日）劉嘉玲PO出幾張滑雪照，這次老公終於一起入鏡，讓大家激動喊終於等到你們發糖啦！

據悉，劉嘉玲和梁朝偉每年冬天都會結伴去同一個地方玩雪，而劉嘉玲今一早就曬出幾張滑雪照，從背景看來應是在日本北海道，不過，這次吸引粉絲眼球的，則是在劉嘉玲背後的男子，雖然他幾乎被滑雪鏡遮住整張臉，但仍有眼尖網友認出那就是梁朝偉。

兩人難得放閃，讓粉絲超激動，而其實劉嘉玲大年初一就分享了一段短短7秒的合影片向大家拜年，夫妻倆雖在片中定格沒動作，但光是同框畫面就讓粉絲相當滿足，希望他們之後也能繼續秀恩愛。

(中時電子報)