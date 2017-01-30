小英總統朝天宮發放福袋 上萬人排隊
總統蔡英文30日前往雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟發放1圓福袋，民眾提前2個小時排隊等候，隊伍綿延近公里，估計有上萬名民眾，3名行動不便的長者坐著輪椅率先領取福袋，祝福小英總統身體健康、國泰民安。
蔡英文總統今天下午2點30分抵達朝天宮，在朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬與劉建國、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、北港鎮長張智勝、縣議員蔡岳儒等人陪同下參拜媽祖。
2點50分，蔡總統開始在廟埕發放1圓福袋，3名80餘歲的老人家坐著輪椅，率先領到福袋，老人家開心祝福祝小英總統身體健康、國泰民安；排隊隊伍第1人為北港鎮的葉小姐，她說為了搶得頭籌，中午12點便在廟埕等候，雖然很累，但很值得。
現場共準備2500個福袋，小英總統發送至3點20分，向民眾拜年後，驅車趕往下一個行程，民眾大喊總統恭喜、小英加油熱情歡送。隨後由蔡咏鍀接手發放福袋。
縣長李進勇、立委蘇治芬、北港鎮長張智勝並利用機會向總統爭取台78甲線、大學城、低汙染工業區，希望中央支持，讓雲林縣更繁榮。
(中時)
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