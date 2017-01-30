南投各地湧人潮 妖怪村千人圍爐大啖「平安清酒雞」
大年初三，南投縣各地風和日麗，各觀光軸線都湧現人潮、車潮，泰雅、清境及溪頭線的賞櫻、觀光車輛更是大排長龍；尤其溪頭妖怪村行之有年的獨特祈福祭典及年初三吃「平安清酒雞」、讓大家獻愛心，更是吸引千餘人熱烈與會，並造成沿線大塞車景象。
位於泰雅、霧社、清境、奧萬大、國立暨南大學及九族等地，因是著名的賞櫻景點，雖然受暖冬影響，今年櫻花延後開放，但因大年初三天候良好，意外湧進大量賞花人潮，讓中潭公路及進出暨大的道路都為之堵塞，成為歷年僅見的賞櫻盛況。
佔地150公頃的暨南大學，在管理學院後方栽種廣達20公頃的櫻花林，有700株台灣山櫻花及300株日本八重櫻，是全國大專院中最大的櫻花園區，大年初三的櫻花樹下聚滿野餐、品茗的遊客，紛在櫻花樹中享受浪漫繽紛的溫煦午後時光，連周邊的大草原都是滿園嬉遊人群，形成歷年少見的人潮景象。
而溪頭線最為特別的是妖怪村特有的祈福祭典儀式，今年不例外舉行「山神祭」的敬天祈福，讓遊客體驗特殊的節慶祭典，同時該村並與「月桂冠」合作，推出《初三限定》千人品嚐的吃「平安清酒雞」活動，更是湧現人潮，亦讓大家溫暖、平安過好年。
今天下午2時30分起，妖怪村平安鼓廣場已傳出陣陣清酒香，在柏齡太鼓團磅礡的鼓聲後，活動揭開序幕，妖怪村的清酒鬼也到現場與大家同歡，喜悅共享，並開放遊客享用「平安清酒雞」與自由捐款。
妖怪村商圈發展協會林修誠理事長表示，此次活動現場共募得7,694元，全數捐贈給南投縣木棉花關懷協會，讓大家一起做愛心，現場則是萬頭鑽動的大啖「溪頭平安雞」盛況；由於該活動的舉行，加上竹山紫南宮的求發財金的人潮，讓竹山、溪頭線形成嚴重大塞車景象。
(中時)
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