南投各地湧人潮 妖怪村千人圍爐大啖「平安清酒雞」

▲暨南大學的櫻花林，大年初三湧現賞花、品茗及野餐的人潮。（楊樹煌攝）

▲暨大櫻花季，造成中潭公路由愛蘭橋段至暨大路段大塞車景象。（楊樹煌攝）

▲溪頭妖怪村春節推出「鳳凰山神祭」，吸引萬頭鑽動的人潮。（楊樹煌攝）

▲溪頭妖怪村大年初三推出千人圍爐─品嚐「平安清酒雞」讓大家溫暖、平安過好年。

▲溪頭妖怪村開放遊客享用「平安清酒雞」與自由捐款，讓大家一起做愛心。（楊樹煌攝）

▲南投竹山往溪頭妖怪村的道路，沿線雙向大塞車，綿延數公里。（楊樹煌攝）

大年初三，南投縣各地風和日麗，各觀光軸線都湧現人潮、車潮，泰雅、清境及溪頭線的賞櫻、觀光車輛更是大排長龍；尤其溪頭妖怪村行之有年的獨特祈福祭典及年初三吃「平安清酒雞」、讓大家獻愛心，更是吸引千餘人熱烈與會，並造成沿線大塞車景象。

位於泰雅、霧社、清境、奧萬大、國立暨南大學及九族等地，因是著名的賞櫻景點，雖然受暖冬影響，今年櫻花延後開放，但因大年初三天候良好，意外湧進大量賞花人潮，讓中潭公路及進出暨大的道路都為之堵塞，成為歷年僅見的賞櫻盛況。

佔地150公頃的暨南大學，在管理學院後方栽種廣達20公頃的櫻花林，有700株台灣山櫻花及300株日本八重櫻，是全國大專院中最大的櫻花園區，大年初三的櫻花樹下聚滿野餐、品茗的遊客，紛在櫻花樹中享受浪漫繽紛的溫煦午後時光，連周邊的大草原都是滿園嬉遊人群，形成歷年少見的人潮景象。

而溪頭線最為特別的是妖怪村特有的祈福祭典儀式，今年不例外舉行「山神祭」的敬天祈福，讓遊客體驗特殊的節慶祭典，同時該村並與「月桂冠」合作，推出《初三限定》千人品嚐的吃「平安清酒雞」活動，更是湧現人潮，亦讓大家溫暖、平安過好年。

今天下午2時30分起，妖怪村平安鼓廣場已傳出陣陣清酒香，在柏齡太鼓團磅礡的鼓聲後，活動揭開序幕，妖怪村的清酒鬼也到現場與大家同歡，喜悅共享，並開放遊客享用「平安清酒雞」與自由捐款。

妖怪村商圈發展協會林修誠理事長表示，此次活動現場共募得7,694元，全數捐贈給南投縣木棉花關懷協會，讓大家一起做愛心，現場則是萬頭鑽動的大啖「溪頭平安雞」盛況；由於該活動的舉行，加上竹山紫南宮的求發財金的人潮，讓竹山、溪頭線形成嚴重大塞車景象。

(中時)