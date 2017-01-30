眷村拜年拔樁意濃 吳敦義強調中華民國派

外界指稱前副總統吳敦義與「馬金體系」走太近，導致本土派不挺他，吳敦義今天笑著說，「胡亂揣測，什麼是本土派？我是中華民國派」。他並不擔心外界會胡亂給他貼標籤。

吳敦義今天走訪新北市中和區壽德新村、新店區大鵬新村，深入眷村拜年。他說，新春伊始，向住戶拜年希望闔府平安。

記者問有意參選中國國民黨主席的他，壽德新村是另一參選人韓國瑜的出生地、永和也是現任黨主席洪秀柱的地盤，是否意味到此地「拔樁」的意味？

吳敦義表示，春節期間，除了跑廟也有跑眷村。他說，希望政府廉能有效率、勤快，兩岸可以和平發展，在野黨用力制衡與監督，執政黨以民眾為心念。

他說，希望參選國民黨主席，是要讓國民黨重新奮發圖強。讓政府少犯錯，讓人民少受衝擊，若有機會重新執政，也要再造中華民國的光榮。

吳敦義表示，在中華民國有4個目標希望要做到，第一、要有廉能有效率的政府與議會，第二、要有繁榮均富的經濟，第三、要有公益和諧的社會，第四、要有永續和平發展的兩岸關係。

他強調，只要合乎這4個目標，不管是什麼派，最終還是中華民國派。

吳敦義走訪新北市中和區壽德新村、新店區大鵬新村，向社區住戶拜年、致贈柑橘以及有春聯賀卡的「金雞報喜」紅包，裡面祝福的語句為：「金雞報曉佳音似春風化雨，彩鳳朝陽騰飛如旭日昇華」。

與住戶致詞以及接受媒體訪問時，吳敦義闡述上述的4個目標。他在前新北市議員金介壽、壽德新村甲區公寓大廈管理委員會主委文兆洋的陪同下，與住戶握手拜年，親切問好、合影。1060130

(中央社)