總統嘉市上香祈福 民眾大排長龍領紅包

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總統蔡英文大年初三發紅包，下午行抵嘉義市九華山地藏庵，現場吸引民眾大排長龍領取，將廟埕擠得水洩不通。

蔡總統的姪女蔡世容去年與嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森的兒子黃柏旗結婚，蔡總統下午3時50分特地到地藏庵發紅包。來自台南善化區陳智忠排在第1位，他在清晨就已經到地藏庵等待領總統的紅包。

蔡總統在嘉義市長涂醒哲、民進黨籍立委李俊俋等人陪同下，於下午抵達嘉義市地藏庵後，先上香祈福，隨後在廟埕發紅包，外面等著總統發放紅包的人潮，早就開始排隊，總統一面發紅包，一面向民眾道賀「新年快樂」。

總統現場並未致詞，許多拿到總統紅包的民眾直呼「太幸運了！」

蔡總統也贈「淳風厚澤」的匾額給地藏庵。1060130

(中央社)