WTA台灣賽》地主小將李亞軒 愛看Running Man紓壓

地主小將李亞軒WTA台灣賽單打首輪遭遇世界排名48美國羅傑絲。(大會提供)

世界排名48美國羅傑絲。(大會提供)

21歲台灣網球小將李亞軒，離開球場後，其實跟時下的不少女孩一樣，都喜歡看韓劇。李亞軒透露，自己最愛看南韓綜藝節目來紓壓，還曾因為《Running Man》主持班底解散哭慘。

WTA台灣賽地主單打唯一希望，李亞軒30日會內賽首輪強碰世界排名第48、甫結束的澳網首輪撂倒世界女單第4、羅馬尼亞名將哈麗普的美國女將羅傑絲(Shelby Rogers)，3比6、4比6無緣次輪。

這是李亞軒她生涯遭遇過最高排名，不過李亞軒開賽表現並不差，首盤還率先破發羅傑絲，一度取得2比1領先，可惜第4局遭對方回破連失4局。次盤李亞軒後4個發球局都保住，仍未能突破狀況極佳的羅傑絲防線。

地主小將李亞軒WTA台灣賽單打首輪遭遇世界排名48美國羅傑絲。(大會提供)

「她是我未來要學習的目標，球質重、屬於Power型的打法。」李亞軒表示，去年11月冬訓起她就加強重訓，未來球路正是要走羅傑絲的打法，「雖然跟對方實力差一大截，但我知道我的方向是對的。」

辛苦練球之餘，李亞軒自爆，她跟時下的女生一樣喜歡看韓劇，不過鍾情的是綜藝節目，「我都看《Running Man》，之前傳出他們全員要解散，我還一度哭得很慘。」

(中時電子報)