台灣護照超好用！2017免簽國家停留天數看這
隨著國人生活品質提升與各家廉航大打促銷戰，許多民眾都有出國旅遊的計劃。根據中華民國外交部的資料，直至今天共有119個國家及地區給予中華民國護照免簽證待遇，其中更包括有日本、新加坡、紐西蘭、加拿大和美國等這些熱門旅遊地。但各國停留天數都不一樣，行程規劃要注意！
國人可以免簽證方式前往之國家或地區：
（一）亞太地區：又以斐濟可停留天數120天最多，可停留天數90天的國家或地區除了日本、韓國、紐西蘭外，還有新喀里多尼亞（法國海外特別行政區）、法屬玻里尼西亞（包含大溪地）（法國海外行政區）、瓦利斯群島和富圖納群島（法國海外行政區）。
薩摩亞最多60天，關島則有45與90天方案，北馬里安納群島（塞班、天寧及羅塔等島）45天，庫克群島31天。印尼、吉里巴斯、澳門、馬來西亞、密克羅尼西亞聯邦、諾魯、紐埃、新加坡則是30天。
（二）亞西地區：以色列停留天數為90天。
（三）美洲地區：加拿大、巴拿馬、秘魯都是180天，蒙哲臘(英國海外領地)為6個月，安奎拉（英國海外領地）、維京群島（英國海外領地）是1個月、阿魯巴（荷蘭海外自治領地）、開曼群島(英國海外領地)、古巴、古拉索（荷蘭海外自治領地）、多明尼加、聖文森、土克凱可群島（英國海外領地）都是30天，聖露西亞為42天，瓜地馬拉〉則是30-90天，多米尼克至多3個月。
貝里斯、百慕達（英國海外領地）、波奈（荷蘭海外行政區）、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地洛普（法國海外省區）、圭亞那（法國海外省區）、海地、宏都拉斯、馬丁尼克（法國海外省區）、尼加拉瓜、沙巴、聖巴瑟米（法國海外行政區）、聖佑達修斯（荷蘭海外行政區）、聖克里斯多福及尼維斯、聖馬丁（荷蘭海外自治領地）、聖馬丁（法國海外行政區）、聖皮埃與密克隆群島（法國海外行政區）、美國(包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩摩亞)上列皆為90天。
（四）歐洲地區：以下國家、地區之停留日數合併計算，每6個月期間內總計可停留至多90天，安道爾、奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、丹麥法羅群島 、芬蘭、法國、德國、希臘、丹麥格陵蘭島、教廷、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。
以下國家、地區之停留日數獨立計算，每6個月期間內可停留至多90天，阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、賽浦勒斯、馬其頓、蒙特內哥羅、羅馬尼亞。直布羅陀（英國海外領地）、愛爾蘭為90天。英國則是180天
（五）非洲地區：甘比亞、馬約特島（法國海外省區）、留尼旺島（法國海外省區）、索馬利蘭、史瓦濟蘭可停留天數為90天。
(中時電子報)
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