台南安平外海帆船翻覆 6名男女獲救

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台南安平外海下午4時許傳出有帆船因不明原因翻覆，船上乘客全數落水，情況一度危急，海巡與警消據報出動多艘船艇救助，將在水中載浮載沉的2男4女全數救起。

警消指出，6名乘客目前並無生命危險，船艇翻覆原因有待調查。

(中時)