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韓商撕票案延燒 杜特蒂盛怒解散反毒組

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杜特蒂
上任至今大力在國內掃毒的杜特蒂，卻因警員涉入綁架撕票而踢到鐵板。（圖/美聯社）

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任至今的反毒戰爭，如今不小心踢到大鐵板，去年10月發生的韓商高層綁架撕票案愈演愈烈，更查出兇手來自數名隸屬於反毒小組的成員，讓一向雷厲風行的杜特蒂下令原有的小組即刻解散，並痛批這些成員是一群敗類，要涉案的員警48小時內自首投案，否則將下達500萬披索（約314.7萬台幣）的懸賞，生死皆可。

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據英國衛報（The Guardian）報導，上任至今大力掃蕩毒梟和犯罪份子的杜特蒂，卻因自家警員涉嫌綁架韓商高層並將其殘忍撕票一事傷透腦筋，為了止血、他今日在總統府宣布現在的反毒小組立即解散。一向「快人快語」的他，更在記者會上痛罵涉案警員是一群敗類，並限時48小時要他們自首投案，否則他將提出500萬披索（約314.7萬台幣）的高額懸賞來抓他們。然而，雖然反毒小組解散，掃毒行動仍將持續進行，未來將有新的小組成立，杜特蒂亦承諾會更嚴格控管警方，避免再有此類「老鼠屎」壞了一鍋粥。

菲律賓
去年10月份在菲國遭綁架並撕票的韓國商人Jee Ick Joo遺孀（圖左），出席今日的法院聽證會。（圖/美聯社）

去年10月中旬，數名反毒小組的成員在天使城（Lungsod ng Angeles）綁架韓國商人Jee Ick Joo，並在不久後，於馬尼拉的警察局總部將他殺害、並隨即焚屍滅跡，撕票後還向家屬勒索大筆贖金，此事當時震驚菲國與韓國媒體，延燒至今讓杜特蒂持續半年多的掃毒戰爭再次蒙上陰影。上任至今的掃毒行動，菲國警方已經擊斃2,548名嫌犯、另有至少4千名「疑似」者被私刑處決，不僅多次被歐美各國和天主教會抨擊，但聲望和國內支持度不斷攀高的杜特蒂不為所動。

菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）亦表示，未來將會更嚴格地控管執行掃毒任務的警方，不會再讓總統和菲律賓民眾失望。杜特蒂更篤定地表示，「打擊毒品和交易勢在必行，我將用我6年的任期，直到在任的最後一天為止，來掃蕩這個長時間侵蝕這個國家根基的毒瘤。」

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(中時電子報)

掃毒挨批 杜特蒂：天主教會是屎

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