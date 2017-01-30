鋒面來臨 北基宜蘭大雨特報
農曆春節的好天氣即將結束，大陸冷氣團南下也為台灣帶來雨勢，中央氣象局今(30)日下午16時40分針對基隆北海岸、新北市與台北市山區與宜蘭發布大雨特報。
由於鋒面通過，台灣北部、東北部從今天開始開始明顯降溫，轉為有雨天氣，預估到2月3日氣溫才會回升。從今天中午開始，北部地區有些地方出現雨勢，氣象局下午16時40分針對北部、東北部發布大雨特報。
截至下午5時，測得最多雨量的測站為宜蘭縣蘇澳的永樂國小，累積雨量為68.5毫米，新北市萬里也有60.5毫米的累積雨量。
除此之外，因為強烈東北風影響，氣象局也針對全台除高雄市、嘉義市、南投縣以外的區域發布陸上強風特報，提醒民眾在沿海地區有較大風浪。
(中時電子報)
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