塔吉克雪崩至少釀7死 當局疏散約800人

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塔吉克當局今天表示，週末期間接連傳出雪崩意外至少造成7死。雪崩後，當局已經疏散約800人。

俄羅斯衛星網（Sputniknews）和法新社報導，塔吉克緊急救難委員會表示，連接塔吉克首都杜桑貝和第二大城胡疆的公路上，有5人因雪崩喪命。

塔吉克東部，偏遠的帕米爾地區（Pamir）也傳出2人因雪崩送命。

當局表示，政府已經展開救援行動，死亡人數恐繼續攀升。

緊急救難委員會發言人告訴法新社，當局在昨天發生雪崩後，已經疏散大約800人。1060130

(中央社)