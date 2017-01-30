兒子才過2歲生日 劉若英：好像他馬上要離家
女星「奶茶」劉若英2011年完成婚姻大事，嫁給圈外人鍾石，兩人婚後4年終於搞定孕事，奶茶45歲當上高齡產婦，去年1月29日生下兒子「鍾小弟」，昨天寶貝過2歲生日，劉若英感性po文，竟然已經想到孩子離家的光景。
昨天適逢鍾小弟2歲生日，媽媽劉若英開心分享了心情：「孩子2歲了，一天一天的成長、變化。從襁褓之中到滿地爬，現在已經到處跑。從哇哇落地到牙牙學語，現在已經會說『新年快樂、恭喜恭喜』」，感謝生活中有寶貝陪伴，讓做父母的他們更加珍惜所有。
話說到這，奶茶突然感傷，表示：「我知道很快他不只會跑，還會開始往外飛，希望在家守護著他的爸爸媽媽能讓他快樂自在、健康平安」，她送給兒子一個 小草盆栽跟澆水壺，希望兒子學會照顧、責任、耐心、愛心」，感性到自己都笑了「是啊，才兩歲，媽媽怎麼說得好像他馬上要離家了」，天下父母心，面對孩子的事情，總是先想起來放的。
(中時電子報)
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