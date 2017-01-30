蔡英文總統紅包夯 民眾半夜就來排隊

民眾排隊拿總統紅包，嘉義市九華山地藏庵廟前廣場擠滿人潮。(高錦如攝)

總統蔡英文一面發紅包，一面向民眾說新年快樂。(高錦如攝)

蔡英文總統今天下午4點抵達嘉義市九華山地藏庵發2000份紅包，來自台南善化區的陳智忠排在隊伍中第一位，他半夜3點半就抵達現場搶頭香，未排到紅包的

民眾也拿手機搶拍總統，不少人領到紅包笑開懷，並向蔡英文大喊加油。

蔡英文今在市長涂醒哲、九華山地藏庵董事長黃俊森及立委李俊俋等人陪同下，先到正殿燒香參拜，隨後贈匾額給地藏庵，接著到廟前發紅包，而等領紅包人龍，擠爆廟前廣場。

「來替小英加油。」搶得頭香的陳智忠雖腳受傷，但因非常支持總統，持著這股熱情，半夜2點多從台南出發，獨自騎機車來九華山地藏庵，3點半就到達現場排隊領紅包，見到總統本人也樂得直呼好高興。

總統現場雖未致詞，但仍不少民眾看到總統大呼「很開心」、「拿到紅包了」，紛拿起手機狂拍，而總統一邊發紅包，也一邊向民眾說「新年快樂」。

(中時)