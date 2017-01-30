福建省雜技團跨海澎湖演出 場場爆滿

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大陸福建省雜技團春節年假抵澎公演6場，場場爆滿，連通道都坐滿，精湛的舞藝與千變萬化的魔術，贏得滿場的掌聲與叫好。

澎湖文化局演藝廳的坐位有900多個座位，大陸福建省雜技團今年春節年假，3天6場次的演出，鄉親攜老扶幼，每場次都超過1400人，連通道走廊等都座無虛席，3天超過8000人進場欣賞。

澎湖縣長陳光復表示，今年是第8度春節蒞澎演出，演出有雜技、魔術和舞蹈組成的綜合劇碼，高超精湛的技術，精采絕倫的演出，讓澎湖鄉親在春節欣賞到視覺藝術饗宴。

福建省雜技團成立於1956年，是中國一流的雜技表演團體，先後出訪美國、德國、義大利、香港、臺灣等40多個國家和地區，獲得10枚國際金牌和60多枚國內獎牌。1060130

(中央社)