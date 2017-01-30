沒買票入動物園被老虎咬死 陸網友熱議

中國大陸浙江寧波的動物園29日發生老虎咬死遊客事件。官方表示，這名遊客未購票就逕自爬牆入園。許多網友議論，這起事故是大陸社會縮影，反映出民眾普遍不習慣守法。

根據寧波東錢湖旅遊渡假區管委會微博，有張姓及李姓兩家共6人29日下午到寧波雅戈爾動物園遊玩，兩家的妻小買票進入後，張姓男子和李姓男子沒有買票，也無視於警示標誌爬上有鐵柵欄的3公尺高牆。

張姓男子進入老虎散放區，後來被一隻老虎咬傷，送醫不治。李姓男子則沒有進入，爬下了圍牆。

這則新聞引發高度關注。許多網友表示，大陸教育對遵守規則這塊一直有缺失，大多數人在社會上辦事都想找人情、走灰色地帶，或者就算破壞法規也沒被罰，所以沒有守法觀念，養成了鑽漏洞的習慣。

也有人質疑，雅戈爾動物園門票太貴，一個人要人民幣150元（約新台幣705元），票價在3年內漲了50元，這也是大陸景區門票貴的縮影，既然每個公民都享有從事文化活動的權利，國家或商家應該考慮底層民眾如何負擔得起這些娛樂支出。

根據新浪網，被咬死的張姓男子年約40歲，是基層打工者，月收入幾千元。對一個農民工家庭來說，全家出遊的成本太高。1060130

(中央社)