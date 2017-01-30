普洱茶解油膩 起源來自清宮？

過年大魚大肉難免油膩，這時候來壺普洱茶最能去油解膩。然而，普洱茶從粗茶搖身一變成為「貢茶」，則源自清朝。

綜合大陸媒體報導，普洱茶的主要功效是降脂、減肥、去油膩，而滿族人的飲食中包含了大量此類食物。對於清代的皇族們來說，喝粗茶的傳統也跟著入主中原，從關外帶到了關內。普洱茶也從過去游牧民族消費的粗茶一躍成為皇家專屬的貢茶。

然而，單單將普洱茶列為貢茶還無法滿足皇室需求，所以在清朝，普洱茶樹要精心照顧、加工製作上要化簡為繁，運輸包裝更要大氣。

而隨著皇室的熱愛，朝廷大臣們也跟著炒作起普洱茶的生意了。

乾隆時期的權臣和珅就是炒作普洱茶的好手，家中存茶超過皇室，據史料記載，清嘉慶4年9月19日，軍機處查抄和珅府時，同時查抄內務府大臣和工部尚書、戶部尚書福長安府邸。

其中，軍機處的財產抄沒清單中除了大量的金銀財寶外，還記載著查得「普洱茶三百圓八十八團桶」，「茶膏一百九十匣」。

這份抄沒清單送到嘉慶皇帝手中時，他下旨將其他財物均收歸國有，只在普洱茶之上畫了一個朱紅色的圓圈，這個圓圈便是皇上御用的標誌。可見普洱茶在清代受到多大的重視。1060130

(中央社)