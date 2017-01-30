吳敦義生日拔樁固票 禮物為家人聚餐

我要評比

前副總統吳敦義今天生日，仍在寒風中，風塵僕僕於新北市拜票，爭取支持競選國民黨主席。他說，生日的禮物就是全家人聚在一起晚餐，感到最幸福。

國民黨主席參選人吳敦義今天到新北市中和壽德新城拜年，永和、中和區，除了是國民黨黨主席洪秀柱大本營外，還是競爭對手、北農總經理韓國瑜的出身地，吳敦義到壽德新城拜年頗有拔樁較勁的味道。

吳敦義在被記者問到，今天是生日，生日禮物是什麼？他一回頭問「生日禮物？這是秘密耶。」

記者追問，「我們想要知道，晚上你要怎樣慶祝？」吳敦義說，就是家人聚在一起，做一些好吃的菜。記者說，「又是牛肉麵嗎？」

吳敦義趕緊接著說，「喔，不是牛肉麵啦。」

吳敦義的夫人蔡令怡有一手好廚藝，牛肉麵、水餃、陽春麵、菜脯蛋等都是拿手菜；日前，談起老婆煮的牛肉麵，笑容全寫在臉上，「確實好，80分以上，以上就是無窮盡」。

媒體詢問吳敦義，是否取得前總統馬英九的支持。他說，「這個我不能替他公開」。

前新北市議員金介壽在21年前，曾經登上釣魚台群島，插上中華民國國旗。金介壽今天向壽德新城住戶致詞時表示，是受到當年時任高雄市長的吳敦義啟發，參加保釣運動。

吳敦義則接著說，金介壽的保釣運動是上半段，下半場為，馬英九總統任內，日本與中華民國簽訂台日漁業協定，同意台灣與日本的漁船，都可以在釣魚台海域作業。

但是，因為日本到釣魚台航程為台灣前往的三倍，幾乎都是台灣漁船在當地作業。吳敦義說，這是「釣魚台風雲」的完美結局。1060130

(中央社)