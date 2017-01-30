明低溫下探13度 白天氣溫回升

告別春節暖陽，北台灣低溫持續下探！受這波冷氣團影響，明（31）日迎風面北部、東半部持續有零星降雨，北台灣清晨低溫恐下探13度，中南部則大致上是晴朗穩定的好天氣，唯明日南台灣地區雲量偏多，水氣略增，也可能有些微降雨。

氣象局預報中心預報員陳伊秀指出，明日受到大陸冷氣團影響，中部以北到宜蘭地區，清晨低溫下降到14度，淡水等沿海空曠地帶，更可能來到13度，其他地區的低溫也僅16~18度。

不過，到了明日白天，全台溫度回升1~2度，新竹以北、宜蘭地區，高溫約18~20度，中南部早晚偏冷，但大致上仍是晴朗穩定的好天氣，中部低溫約14度，高溫25度；南部低溫16、17度，高溫約24度。

在雨勢部分，受到這波冷氣團影響，至大年初六之前，北部、東半部等迎風面地區持續會有零星降雨，雖然雨勢不大，但由於降雨時間較長，恐達到大雨等級，氣象局仍有機會針對日宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報。

此外，明日白天，南台灣地區和中部山區，受到南方水氣北移到台灣上空的影響，雲量增多，有些微降雨。

氣象局提醒，大陸冷氣團預計會影響至大年初六（2月2日），期間有2波增強狀態，第一波就在今晚至明日清晨，第二波則是大年初五（2月1日）晚上到大年初六清晨，中部以北日夜溫差超過10度，預計要等到初七（2月3日），北台灣才有機會看見陽光。

(中時)