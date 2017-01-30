為教練分憂解勞 許皓程扮「綠色神盾」橋梁

許皓程返回母校襄助教練黃萬隆。（葉士弘攝）

HBL高中籃球聯賽場上戰得熱血，教練在場邊運籌帷幄，指導球員致勝戰術，但身旁的教練團，儘管無需承擔戰績壓力，卻是教練的最佳幫手，他們有些擔任教練與球員的潤滑劑，有些甚至要跟球員住在一起，負責生活管理，工作雖繁雜辛苦，但他們甘之如飴，正如當年他們馳騁在HBL戰場上的不畏艱難。

86學年度進入「綠色神盾」松山高中的許皓程，是球隊建立起核心意志的前期球員，他接受教練黃萬隆指導，一路打進SBL、中國大陸CBA，也曾獲選國手，如今則是台北市吳興國小籃球隊教練，他之前就曾回母校擔任助理教練，105學年度再度回鍋，他明白自己的工作就是球員與教練間的「潤滑劑」。

松山高中教練黃萬隆執教超過20年，帶兵嚴格早不是秘密，偶而還會在場邊摔戰術板，儘管火爆脾氣近年來改變不少，但這正是他領軍打下4座HBL冠軍的關鍵，許皓程與黃萬隆相識20年，早明白恩師性格，回到母校擔任助教，最重要的工作，就是讓學弟們能瞭解教練要求，擔任溝通橋梁。

「只要讓球員努力做到教練都無法質疑，自然教練就不會責罵。」許皓程強調，籃球運動要邁向巔峰，高強度訓練免不了，但現在孩子們受到家長保護，少了許多成長與獨立的機會，他說：「我知道教練要什麼，我的工作就是要跟球員溝通，希望他們以正面的想法去面對教練的要求。」

許皓程新學年重返母校擔任助教，儘管早已年過30歲，但面對黃萬隆，仍有明顯的師徒分際，不過新學年有了轉變，「教練之前一直覺得我是小孩。」許皓程強調，黃萬隆這次給了他更大的空間與肯定，他說：「我可以在場邊多提醒球員攻守需要注意的部分，還能以要求球員熱身，提醒教練場上哪個球員該輪替休息。」

松山高中上屆連勝路竟中斷在冠軍賽，本屆捲土重來，期待重返王座，但包括黃萬隆與許皓程都明白，HBL冠軍只是這群孩子的過程，教練更該讓他們走出更好的路，許皓程說：「冠軍只是美好回憶，開創更大的格局讓孩子去挑戰，是我從萬隆教練身上看到的不一樣。」

(中時電子報)