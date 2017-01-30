失去才知珍惜 楊政倫把握能仁機會

楊政倫（右）重返能仁家商，感謝教練林正明栽培。（葉士弘攝）

畢業於能仁家商的楊政倫，是籃球隊第2屆球員，是能仁開創輝煌隊史的功臣之一，他經歷過HBL的鐵血訓練，走過大專籃球時期的不羈，直到籃球路被迫中斷，他才回想起過去能在球場上揮灑的喜悅，他獲得能仁創隊教練林正明邀請，重返母校擔任教練，希望透過自身經驗告訴學弟，希望他們珍惜每一刻。

「高中時期總會覺得訓練好苦，但上了大學才知道，有人管是幸福的。」楊政倫坦言，就讀東南科大時期，有如脫韁野馬，雖有了許多自主時間，但球技卻在不知不覺中荒廢，曾有機會站上SBL舞台，卻沒能站穩，隨後當兵弄傷手腕，動刀後他明白，要再度回到球場已不可能。

失去舞台的楊政倫，決定協助家中的衛浴生意，直到聽到友人告知母校在尋找助理教練，他心中難掩的籃球火再度點燃，決定一試，並獲得恩師林正明青睞，回來執掌母校兵符，他滿心感謝，他說：「回來找教練，他二話不說，馬上讓我開始接手球隊。」大約花了2至3個月左右時間，他才逐漸上手。

楊政倫形容自己在能仁扮演的角色，就如同橋梁，每當聽到球員抱怨訓練，他都會以自身經驗、站在第一線與球員溝通，他說：「現在的孩子比較有想法，我懂教練想法，就跟球員溝通，讓他們知道為什麼，就比較能接受，更重要的是，讓他們願意信任教練。」

正因為走過這一段，楊政倫更明白與球員溝通的藝術，「針對不同球員的個性，適時去激勵他們，至於比賽則順其自然，不會給過多壓力。」他以自身經驗強調，「畢業後要知道自己要什麼，上了大學很好，但然後呢？要知道自己在做什麼，要把本分做好。」

「謝謝能仁、教練給我機會，能從事自己有興趣的事。」楊政倫對重返球場表示感謝，也希望給學弟更多除了球技以外的人生經驗。

(中時電子報)