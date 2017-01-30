無私奉獻 陳柏廷、吳志遠與球員住在一起

南山高中助理教練陳柏廷（左）。（高中體總提供）

看到HBL球員在場上奮戰，除了戰術與訓練要求影響球員表現，生活管理更是關鍵，尤其當今社會風氣改變，球員不但要會打球，融入團體生活，甚至「文武雙全」都是家長關心的重點，球隊教練專注在戰術與訓練的同時，協助生活管理的助理教練，角色更為吃重，南山高中的陳柏廷與強恕高中的吳志遠都身兼「舍監」，儘管花費許多時間，但他們為母校奉獻沒有怨言。

第3年接任母校南山高中助理教練的陳柏廷，襄助教練許時清有成，上屆南山能拿下隊史第7座冠軍，功勞簿上一定要記上一筆。負責球隊生活管理的他，除了球隊訓練的輔助，還必須負責球員的時間規劃，他說：「球員每天8點半到9點半要到圖書館看書，我們辛苦一點，能讓球員有更多時間。」

跟許多學長不同，畢業於台南大學體育所的陳柏廷，早早就立定教練志向，談起球員管理，果真有自己想法，「剛來我也採取高壓策略，後來發現跟球員溝通不能用高壓手段，要溝通更有效果。」他再談時間管理，他說：「球員有更多自己的時間，就能有一些休閒活動，有助他們紓解疲勞。」

強恕高中助理教練吳志遠。（高中體總提供）

強恕高中本屆在外卡賽飲恨無緣晉級8強，但由吳俊雄與吳志遠合組的教練團，重新擦亮母校招牌，更奠定來年搶8基礎，吳俊雄蠟燭多頭燒的努力當然值得肯定，他找來同學吳志遠襄助，更是絕妙好棋，他不但帶回心中仍熱愛籃球的吳志遠，更找來最佳搭檔。

吳志遠的籃球路因傷走得崎嶇，但他卻從未減少對籃球的熱愛，獲邀回母校擔任助教，他沒有遲疑，甚至必須住校擔任生活管理工作，他也毫無怨言，還常扮演大廚，煮雞湯或烤肉讓球員一飽口福，「暖男」角色讓強恕球員走過換教練的不確定，更專心在球場上力求表現。

「現在的孩子不像過去，但只要把心打開，球員的配合度就會提升。」吳志遠充滿熱情，為了母校重新出發努力不懈，而他與吳俊雄的同窗情誼，將成為強恕重返榮耀的最大關鍵。

(中時電子報)