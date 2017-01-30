NFL超級盃下月開打 賽場上下恐捲川普風
職業美式足球聯盟（NFL）超級盃下月開打，專家表示，屆時從轉播台到包廂區，場內場外都將感受到川普風。川普競選口號「讓美國再度偉大」將充斥這場年度體育盛事的各角落。
2月5日將會有超過1.8億美國人守在電視機前面，等著收看亞特蘭大獵鷹隊和新英格蘭愛國者隊對戰，新總統川普對美國的願景將反映在廣告、轉播到中場大秀等相關的一切。
任職雪城大學（Syracuse University）運動管理專案，並教授「社會中的超級盃」（Super Bowl in Society）課程的丹尼傑（Dennis Deninger）表示，今年超級盃賽事由福斯（FOX）轉播，觀眾可以想見挺川普的影子，儘管如此，考量現有的政治情況，福斯必須尋求平衡。
丹尼傑告訴路透社：「我不認為福斯新聞試圖掩飾他們選舉挺誰...」「顯而易見，他們轉播的賽事將觸及近2億觀眾，因此他們必須觸及遠超過6500萬把票投給川普的人。他們必須小心，無論如何不能有政治上的偏頗」。
川普當選也可能讓廣告主在超級盃廣告中改變作法，重新評估社會的氛圍和他們想瞄準的市場。
根據財星雜誌網站（Fortune.com），超級盃短短30秒廣告耗資約500萬美元，而政壇變天造成的經濟不確定性恐影響行銷商如何看待超級盃。
雪城大學運動管理系柏頓（Rick Burton）表示，「有些事是在選前底定，有些事是最近才發生。」
「我很想知道，美國川普為了勝選所說過的話，是否也是美國廣告主想說的。」1060130
(中央社)
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