國5交通 初三現北返車潮

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國道5號自中午出現北返車潮，雪隧逐漸出現多回堵，傍晚時回堵車流達6.5公里長。（翻攝照片）

國道5號今(30日)初三下午出現北返車潮，高速公路局坪林行控中心預估今國5北返車流約可達4.4萬輛次。國5上午南下車流一度造成石碇至坪林路段壅塞，北上車流仍順暢，僅雪山隧道車速較慢。中午後，壅塞情形返轉，下午2時許，雪隧北上路段，自隧道南口回堵約5公里長，預估31日（初四）凌晨1時才能消化完畢。

坪林行控中心估計，初三國5南下車流約4.1萬輛次、北上則約4.4萬輛次。根據先前車流統計數據，截至初二前，有將近6萬輛次，停留宜蘭、花東地區尚未北返，今天應可消化1/3車流。

坪林行控中心於上午10時許，先啟動大客車行駛路肩、主線紅綠燈儀控、頭城匝道儀控管制等措施，緊接著於上午11時，啟動宜蘭、羅東、蘇澳交流道匝道儀控管制，下午3時至晚上8時，實施高乘載管制。

國5北上回堵情況，雪隧北上路段的隧道南口，傍晚回堵6.5公里長，各匝道也分別回堵1至2公里。雪隧北上回堵情形直至深夜才會逐漸紓緩。

坪林行控中心呼籲，用路人可上高公局網站或下載APP「1968」掌握路況，或改走台2、台9省道等替代道路。

(中時)