國5交通 初三現北返車潮
國道5號今(30日)初三下午出現北返車潮，高速公路局坪林行控中心預估今國5北返車流約可達4.4萬輛次。國5上午南下車流一度造成石碇至坪林路段壅塞，北上車流仍順暢，僅雪山隧道車速較慢。中午後，壅塞情形返轉，下午2時許，雪隧北上路段，自隧道南口回堵約5公里長，預估31日（初四）凌晨1時才能消化完畢。
坪林行控中心估計，初三國5南下車流約4.1萬輛次、北上則約4.4萬輛次。根據先前車流統計數據，截至初二前，有將近6萬輛次，停留宜蘭、花東地區尚未北返，今天應可消化1/3車流。
坪林行控中心於上午10時許，先啟動大客車行駛路肩、主線紅綠燈儀控、頭城匝道儀控管制等措施，緊接著於上午11時，啟動宜蘭、羅東、蘇澳交流道匝道儀控管制，下午3時至晚上8時，實施高乘載管制。
國5北上回堵情況，雪隧北上路段的隧道南口，傍晚回堵6.5公里長，各匝道也分別回堵1至2公里。雪隧北上回堵情形直至深夜才會逐漸紓緩。
坪林行控中心呼籲，用路人可上高公局網站或下載APP「1968」掌握路況，或改走台2、台9省道等替代道路。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。